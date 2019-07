Turkije niet onder de indruk van EU-sancties: “Gasboringen voor Cyprus zullen niet stoppen” LH

16 juli 2019

10u51

Bron: Belga 1 Europese sancties zullen "op geen enkele manier invloed hebben" op de Turkse booractiviteiten voor de kust van Cyprus. Dat verklaart het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al sinds mei voert Ankara gasboringen uit ten westen van Cyprus.

Volgens de EU zijn die illegaal omdat ze in de economische zone van Cyprus plaatsvinden. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken beslisten daarom gisteren sancties op te leggen, maar Turkije toont zich niet onder de indruk.



De EU-beslissing "toont aan hoe bevoordeeld en vooringenomen de Europese Unie is wat betreft Cyprus, want ze verwijzen niet naar de Turkse Cyprioten die gelijke rechten hebben op de natuurlijke rijkdommen van het eiland", aldus het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Turkije blijft volhouden dat de boringen in lijn zijn met het internationaal recht.

De Europese sancties omvatten onder meer de opschorting van de lopende onderhandelingen over luchttransport, een vermindering van de Europese fondsen aan Turkije als kandidaat-lidstaat en een limiet op de kredieten van de Europese Investeringsbank.

Nicosia en Athene hadden aangedrongen op acties, nadat een tweede Turkse boorschip vorige week koers zette richting de Cypriotische kust. Volgens experten bevat de zeebodem rond Cyprus zowat 227 miljard kubieke meter gas.