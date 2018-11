Turkije moet oppositieleider Demirtas vrijlaten KVE

20 november 2018

13u17

Bron: Belga 0 De opsluiting van de Koerdische oppositieleider Selahattin Demirtas in Turkije, is bedoeld om "het pluralisme te verstikken". Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geoordeeld. Het Hof zegt dat Ankara Demirtas moet vrijlaten. Maar de Turkse president Recep Tayyip Erdogan verwerpt de beslissing.

Tegen Demirtas, die sinds november 2016 opgesloten zit, lopen klachten voor terrorisme. In juni van dit jaar was hij nog kandidaat bij de presidentsverkiezingen. "Zijn voorlopige aanhouding betekent een onterechte schending van de vrijheid van meningsuiting en zijn recht om verkozen te worden en zijn parlementair mandaat uit te oefenen", aldus de rechters in Straatsburg.

Politiek gemotiveerd

Zijn oorspronkelijke aanhouding was te rechtvaardigen, maar dat geldt volgens de Europese rechters niet voor de herhaalde verlengingen van zijn voorlopige hechtenis. Die verlengingen waren duidelijk politiek gemotiveerd, met het doel het pluralisme te verstikken en de vrijheid van het politieke debat in te perken.

Volgens Demirtas is de reden voor zijn opsluiting de kritiek die hij uitte op de regering van president Recep Tayyip Erdogan. De vroegere leider van de Koerdische HDP kreeg bij de presidentsverkiezingen van juni 8,4 procent van de stemmen, en eindigde zo derde.

“Tegenaanval”

“Wij zijn op geen enkele manier gebonden aan de uitspraken van het EHRM”, zei Erdogan volgens het regeringsgezinde persagentschap Anadolu. “We gaan in de tegenaanval en zetten een punt achter deze zaak.” Erdogan verduidelijkte niet verder wat hij daarmee bedoelt.

Erdogan deed de uitspraken na een vergadering van zijn partij, de AKP. Eerder had de Turkse minister van Justitie Abdulhamit Gül al gezegd dat het aan het Turkse gerecht toekomt om de eindbeslissing te nemen.

Harde repressie

Sinds de mislukte staatsgreep van 2016 voeren de Turkse autoriteiten een harde repressie uit op oppositie, ambtenaren, middenveld en media. Meer dan 77.000 mensen zijn opgepakt vanwege hun vermeende banden met Fethullah Gülen, een prediker die al jaren in de Verenigde Staten in ballingschap woont, maar die volgens de autoriteiten achter de mislukte staatsgreep zat.

De voorbije weken wierp Erdogan zich nog op als verdediger van de persvrijheid, na de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel.

