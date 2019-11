Turkije meldt arrestatie van zus overleden IS-leider al-Baghdadi: “Goudmijn aan informatie” Buitenlandredactie/Kees Graafland

04 november 2019

22u15

Bron: AD.nl 0 Turkse autoriteiten zouden erin geslaagd zijn de oudere zus van de onlangs overleden IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi op te pakken. Dat zegt een bron tegen persbureau AP. De zus zou in het noordwesten van Syrië gevangen zijn en wordt gezien als een “goudmijn aan informatie’’.

Volgens AP is er maar weinig bekend over de zus van de voormalige IS-leider. Ze is 65 jaar en heet Rasmiya Awad. Ze werd vandaag opgepakt tijdens een bestorming van een container vlakbij de Syrische stad Azaz, in het gebied dat nu in handen is van de Turken. Daar leefde ze met haar gezin.



Volgens de bron van het persbureau was de zus van al-Baghdadi samen met haar man, vijf kinderen en een schoondochter. De volwassenen worden verhoord. De autoriteiten hopen dat Awad hen meer kan vertellen over haar broer en zijn extremistische groepering.

Opvolger

Al-Baghdadi kwam vorige maand om het leven tijdens een Amerikaanse militaire operatie. De IS-leider hield zich schuil in een afgelegen gebouw in de Noord-Syrische provincie Idlib dat werd bestormd door Amerikaanse elitesoldaten. De terrorist rende een tunnel in en blies zichzelf op toen hij op het punt stond gepakt te worden. Daarbij kwamen ook twee jonge kinderen om het leven.



Enkele dagen daarna meldde IS dat Abi Ibrahim Al-Hashemi Al-Qurashi de opvolger van de overleden leider is.

