Turkije legt 31 steden lockdown op KVE

10 april 2020

22u15

Bron: Belga 3 De Turkse autoriteiten hebben in 31 steden een lockdown afgekondigd op zaterdag en zondag, vanwege het coronavirus. Het gaat om onder meer Ankara en Istanboel.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken plaatste op Twitter dat bewoners van hoofdstad Ankara en andere grote steden zoals Izmir en Antalya hun huizen niet mogen verlaten tussen vrijdag middernacht en zondag om middernacht.

De lockdown in de steden is de zwaarste maatregel in Turkije tot dusver. Er werden eerder al maatregelen getroffen om het virus te beteugelen, maar die waren relatief niet zo streng als in andere delen van de wereld.



Het aantal bevestigde besmettingsgevallen in Turkije steeg vrijdag tot 47.029. In totaal stierven zeker 1.006 mensen in het land aan de gevolgen van het virus.

