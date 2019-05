Turkije laat Turks-Amerikaanse NASA-medewerker vrij kv

29 mei 2019

21u16

Bron: Belga, Reuters 0 In Turkije is vandaag Serkan Gölge, een onderzoeker van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA met de dubbele Turks-Amerikaanse nationaliteit, na drie jaar vrijgelaten. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De gevangenschap van de man leidde tot gespannen relaties tussen beide landen.

Gölge werd in februari 2018 in Turkije schuldig bevonden aan het lidmaatschap van een gewapende terreurorganisatie. Hij kreeg een celstraf van 7 jaar en 6 maanden opgelegd.

Tijdens zijn proces werd de fysicus gelinkt aan moslimprediker Fettulah Gülen, die volgens Ankara verantwoordelijk is voor de couppoging in juli 2016. De man, die zelf in de VS woont met zijn vrouw en hun twee kinderen, ontkent echter alle betrokkenheid bij de beweging.



Twee Amerikaanse senatoren introduceerden vorige maand een wetsvoorstel waarin ze vragen dat er sancties worden opgelegd aan Turkse ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de opsluiting van Amerikaanse burgers en Amerikaanse consulaire medewerkers in Turkije.

Meer over Turkije