Turkije laat kritische journalist Kadri Gursel na elf maanden vrij

01u20

Bron: Belga

Twitter: @RSF_EECA Kadri Gursel staat enkele journalsten te woord bij zijn vrijlating.

Een rechtbank in Istanboel heeft gisteren de vrijlating van de Turkse journalist Kadri Gursel bevolen. Vier andere journalisten die aangeklaagd zijn in de rechtszaak tegen 17 medewerkers van oppositiekrant Cumhuriyet blijven in hechtenis.