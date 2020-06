Turkije kondigt beperkte lockdowns aan na stijging aantal besmettingen ADN

18 juni 2020

18u28

Bron: Belga 11 De komende twee weekends heeft Turkije een tijdelijke lockdown aangekondigd in heel het land om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregel komt er na een sterke stijging in het aantal besmettingen in de laatste twee weken.

Turkije heeft in totaal tot nu toe meer dan 182.000 bevestigde besmettingen gerapporteerd en 4.861 coronadoden. Het land heeft zijn maatregelen eerder deze maand versoepeld en heropende cafés, parken en musea. Ook binnenlandse en internationale vluchten zijn al heropgestart.

Maar sinds 1 juni is het aantal nieuwe besmettingen bijna verdubbeld tot zo’n 1.600 per dag, zo blijkt uit officiële cijfers. En dus komen er tijdelijke lockdowns.



De eerste tijdelijke lockdown - waarbij mensen hun huizen niet mogen verlaten - is tijdens een ingangsexamen voor het middelbaar onderwijs. Dat heeft de openbare omroep van Turkije donderdag bekendgemaakt. De lockdown begint om negen uur 's ochtends en duurt tot drie uur in de namiddag en dient om grote menigtes te vermijden die komen en gaan van het examen.

Een tweede lockdown vindt plaats in het weekend van 27 en 28 juni voor de ingangsexamens voor universiteiten. Ook deze lockdown zal zes uur duren van negen uur 's ochtends tot drie uur in de namiddag.

Enkele mensen krijgen een uitzondering om toch buiten te komen: mensen die de studenten begeleiden naar een examen en mensen die al tickets hebben gekocht om met het openbaar vervoer naar een andere stad te gaan.