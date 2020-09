Turkije klaagt opnieuw zes Saoedi's aan in zaak-Khashoggi NLA

28 september 2020

16u54

Bron: Belga 0 Turkse aanklagers hebben vandaag opnieuw zes Saoedi's aangeklaagd voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Voor twee van hen wordt een levenslange gevangenisstraf gevraagd, voor vier anderen een celstraf tot vijf jaar.

Jamal Khashoggi, die schreef voor de Washington Post, werd vermoord toen hij op 2 oktober 2018 het Saoedische consulaat van Istanboel binnenging. Hij wou daar documenten ophalen voor zijn huwelijk met de Turkse Hatice Cengiz, die hem buiten opwachtte. Zijn lijk is nooit gevonden. De journalist leunde aanvankelijk bij het Saoedische bewind aan, maar stelde zich later kritisch op.

In juli werden op een proces al twintig Saoedi's aangeklaagd voor hun aandeel in de moord op Kashoggi. Saoedi-Arabië weigerde de verdachten wel uit te leveren aan Turkije. Het is nog onduidelijk of de zes verdachten tot die twintig behoren of niet.

De Turkse aanklagers hebben een levenslange celstraf geëist voor twee personen, voor de vier andere verdachten wordt een celstraf tot vijf jaar gevraagd.

In december vorig jaar maakte Saoedi-Arabië bekend dat vijf mensen de doodstraf kregen voor de moord op Khashoggi. Eerder deze maand werd die straf omgezet naar 20 jaar.