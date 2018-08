Turkije klaagt Amerikaanse heffingen aan bij Wereldhandelsorganisatie kg

20 augustus 2018

17u54

Bron: Belga 0 Turkije heeft bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een klacht ingediend tegen de hoge Amerikaanse importheffingen op staal. Donald Trump kondigde eerder deze maand een verdubbeling aan van de importtarieven op Turks staal en aluminium. De tarieven komen op respectievelijk 50 en 20 procent te liggen.

De Turken argumenteren in een brief aan de WTO dat de VS de vrijhandelsregels al brak toen het in juni nieuwe importtarieven invoerde op staal en aluminium uit verschillende landen. De verdubbeling van de tarieven is voor Turkije een bijkomende inbreuk.

Door de WTO aan te schrijven, start Turkije formeel een dispuut. Beide partijen krijgen de kans om te overleggen en een oplossing te vinden binnen zestig dagen, zo meldt de WTO. Als dan nog geen overeenkomst is gevonden, dan kan de procedure uitdraaien op een vonnis van de WTO.