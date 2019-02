Turkije klaagt 16 verdachten aan voor poging tot omverwerping regering in 2013 KVE

20 februari 2019

16u50

Bron: Belga 0 Turkse procureurs hebben zestien verdachten formeel aangeklaagd, onder wie filantroop en burgerrechtenactivist Osman Kavala, wegens poging om de regering omver te werpen, zo heeft het staatspersbureau Anadolu gemeld.

Kavala, die al 477 dagen in voorlopige hechtenis zit, werd samen met Can Dundar aangeklaagd, de vroegere hoofdredacteur van de krant Cumhuriyet die in 2016 naar Duitsland vluchtte, en acteur Mehmet Ali Alabora, die ook in het buitenland verblijft.

Zij worden vervolgd voor hun vermeende rol in de antiregeringsprotesten die in mei 2013 uitbraken naar aanleiding van bouwplannen voor het Gezipark in Istanboel. De betogingen sloegen al snel naar de rest van het land over en de betogers eisten het aftreden van toenmalig premier Recep Tayyip Erdogan.

Levenslange celstraffen

Het parket van Istanboel vordert levenslange celstraffen met een streng gevangenisregime voor alle zestien verdachten, zo blijkt volgens Anadolu uit de 657 pagina's tellende aanklacht. De verdachten worden beschuldigd van het financieren en coördineren van de betogingen in het Gezipark. Andere aanklachten gaan over plundering, het toebrengen van verwondingen, het toebrengen van schade aan gebedshuizen en begraafplaatsen en schending van de vuurwapenwet.

Kavala, tevens zakenman, werd op 1 november 2017 gearresteerd. Hij is voorzitter van het cultuurinstituut Anadolu Kültür, dat met het Goethe-instituut in Istanboel samenwerkt. Asena Gunal, een programmacoördinator bij Anadolu Kültür, zei dat de beschuldigingen nergens op sloegen. "Een sociale opstand zoals die van Gezipark kan niet op zo'n manier georganiseerd en gefinancierd worden.”