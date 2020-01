Turkije herstelt toegang tot Wikipedia na jarenlange blokkade ADN

15 januari 2020

19u31

Bron: Belga, ANP 0 Turkse internetgebruikers kunnen na een blokkade van bijna drie jaar weer gebruikmaken van Wikipedia. Een rechter in Ankara gaf vandaag opdracht de toegang tot de website te herstellen. Internetgebruikers in de hoofdstad en in Istanbul bevestigden later dat ze de online-encylopedie weer konden bezoeken.

De Turkse regering had in april 2017 de toegang tot Wikipedia geblokkeerd uit “nationale veiligheidsoverwegingen”. Oorzaak waren twee artikels die een verband legden tussen Ankara en extremistische organisaties.

De uitspraak van de rechter nu gaf gehoor aan een eerdere beslissing van het Grondwettelijk Hof. Dat oordeelde in december dat het blokkeren van Wikipedia illegaal is, omdat het ingaat tegen de vrijheid van meningsuiting. En zo werd de weg vrijgemaakt voor de opheffing van de blokkade. Veel Turkse internetgebruikers omzeilden wel de blokkering, onder meer door gebruik te maken van VPN-verbindingen of via een “spiegelsite”, een kopie van de encyclopedie die wel toegankelijk is.



Het komt zelden voor dat landen de toegang tot Wikipedia helemaal blokkeren. Dat wordt onder meer gedaan door China.