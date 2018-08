Turkije heeft luchtafweer nodig vindt Erdogan: "Desnoods produceren we zelf een gevechtsvliegtuig" AW

31 augustus 2018

13u41

Bron: Belga 0 Turkije heeft een Russisch luchtafweersysteem nodig en zal dat zo snel mogelijk geleverd krijgen. Dat zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vandaag op een ceremonie voor afgestudeerde militaire rekruten.

De deal tussen Ankara en Moskou is de NAVO-partners, en in het bijzonder de Verenigde Staten, een doorn in het oog. De VS weigeren Turkije immers de levering van F-35-gevechtsvliegtuigen. "Turkije heeft die vliegtuigen nodig, we zijn dan ook een partner in het F-35-project", aldus Erdogan vrijdag. "We hebben al 900 miljoen dollar betaald en moeten 120 F-35's krijgen, zoals overeengekomen." Tegelijk zei hij dat er meerdere alternatieven zijn voor de F-35. "Desnoods produceren we zelf een gevechtsvliegtuig", aldus Erdogan.

De relaties tussen de VS en Turkije zijn vertroebeld, onder meer door de oorlog in Syrië, de beslissing om Russische luchtafweer te kopen en de opsluiting van een Amerikaanse priester. Andrew Brunson woont al meer dan twintig jaar in Turkije en werd in 2016 opgepakt in de nasleep van de poging tot staatsgreep in het land. De Amerikaanse president Donald Trump drukte gisteren nog zijn teleurstelling uit over de weigering van Turkije om zijn huisarrest te herroepen.