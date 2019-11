Turkije gooit bijna 200 critici van Syrië-offensief in cel kv

01 november 2019

03u13

Bron: Belga 1 In Turkije zijn honderden mensen opgesloten omdat ze het Turkse militaire offensief van 9 oktober in Noord-Syrië becommentarieerden of erover rapporteerden. "Er lopen absurde aanklachten tegen hen, in een poging van de overheid om kritische stemmen het zwijgen op te leggen", klaagt mensenrechtenorganisatie Amnesty International aan.

"Terwijl de tanks over de Syrische grens reden, lanceerde de Turkse overheid een onverbiddelijke campagne in eigen land tegen afwijkende stemmen in de pers, op sociale media en op straat. Discussies over bepaalde onderwerpen, zoals de rechten van Koerden, zijn nu nog moeilijker geworden", zegt Marie Struthers, directeur van Amnesty International Europe, in een persbericht.

Uitspraken over de militaire inval worden scherp in de gaten gehouden. "Honderden mensen die een afwijkende mening geuit hebben over de militaire operatie werden al opgepakt en worden nu vervolgd onder antiterreurwetgeving", aldus Amnesty International.



Het militaire offensief ging gepaard met een repressiegolf in Turkije die het gemunt heeft op iedereen die afwijkt van het overheidsdiscours. Journalisten, gebruikers van sociale media en demonstranten worden beschuldigd van 'terrorisme' en onderworpen aan strafrechtelijk onderzoek, arbitraire detentie en reisverboden. Als ze veroordeeld worden, riskeren ze lange gevangenisstraffen.

Arrestaties

Alleen al in de eerste week van het offensief werden 839 social media accounts tegen het licht gehouden voor het "delen van criminele inhoud" en werden 186 personen in hechtenis genomen door de politie. 24 van hen bleven aangehouden voor berechting, zegt Amnesty op basis van officiële cijfers.

"De Turkse autoriteiten moeten stoppen met meningen die zij niet leuk vinden de mond te snoeren en een einde maken aan het voortdurende harde optreden. Alle aanklachten en vervolgingen van diegenen die het doelwit zijn van vreedzame uitdrukking van hun verzet tegen de militaire operaties van Turkije, moeten onmiddellijk worden ingetrokken", besluit AI.