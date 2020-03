Turkije en Rusland zijn akkoord over details wapenstilstand in Idlib

13 maart 2020

Bron: Belga

Turkije en Rusland, die tegenstrijdige partijen steunen in de Syrische burgeroorlog, hebben een akkoord bereikt over de details van het staakt-het-vuren in het noordwesten van Syrië. Bedoeling is onder meer om gezamenlijke patrouilles te starten langs een belangrijke autosnelweg, zo meldt de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar.