Turkije en Irak willen meer samenwerken in strijd tegen terreur kg

03 januari 2019

16u31

Bron: Belga 0 Turkije en Irak willen hun samenwerking in de strijd tegen het terrorisme opdrijven. Dat hebben Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Iraakse ambtgenoot Barham Saleh vandaag gezegd op een persconferentie. Voor de ontmoeting bracht Saleh een bezoek aan Ankara.

Volgens Erdogan kan de samenwerking worden uitgediept in de strijd tegen onder meer Islamitische Staat (IS), de Koerdische Arbeiderspartij PKK en de Gülen-beweging die er door Turkije van beschuldigd wordt achter de mislukte staatsgreep van juli 2016 te zitten.

Turkse aanvallen op PKK

De PKK voert al sinds 1984 een gewapende opstand in Turkije. De Europese Unie en de Verenigde Staten beschouwen de organisatie als "terroristisch".



In het noorden van Irak beschikt de PKK over een aantal basissen die regelmatig onder vuur worden genomen door de Turkse troepen. De aanvallen zorgden in december nog voor deining in de relaties tussen de twee landen. Toen riepen de Iraakse autoriteiten de Turkse ambassadeur in Bagdad op het matje om te protesteren tegen de "herhaaldelijke" Turkse bombardementen op Iraakse bodem. De "soevereiniteit" van Irak wordt "geschonden", luidde het.