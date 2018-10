Turkije eist uitlevering van 18 Saudische verdachten in zaak Khashoggi kg

26 oktober 2018

19u11

Bron: Belga 0 Het parket van Istanbul wil dat de achttien verdachten die gearresteerd werden voor de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi, worden uitgeleverd. De overeenkomstige documenten hiervoor zijn voorbereid. Dat meldt het staatspersbureau Anadolu vrijdag. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had eerder al meermaals gezegd dat de daders in Istanboel voor de rechter moeten verschijnen.

Erdogan had eerder op de dag al de komst van een "hoge Saudische magistraat" in Turkije aangekondigd. Hij zou zondag aankomen en zijn Turkse collega's ontmoeten, die de moord op de journalist in het Saudische consulaat in Istanbul hebben onderzocht. Erdogan benadrukte opnieuw dat de dood van Khashoggi "geen banaal geval" is. Hij is van mening dat Saudi-Arabië moet ophelderen wie het bevel tot de moord heeft gegeven.



De kritische journalist was op 2 oktober het Saudische consulaat in Istanboel binnengegaan om er de nodige papieren voor zijn huwelijk in orde te brengen. Hij is nooit meer naar buiten gekomen. De Turkse regering gaat ervan uit dat een speciaal gestuurd Saudisch moordcommando de journalist heeft omgebracht.



Gisteren had Riyad toegegeven dat de verdachten in de zaak met voorbedachten rade hadden gehandeld. Een week geleden had het staatspersagentschap Spa bericht dat achttien Saudische staatsburgers werden gearresteerd, onder hen ook de vicechef van de geheime dienst.

