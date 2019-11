Turkije dreigt met terugsturen Syriëstrijders naar land van herkomst ttr

02 november 2019

13u01

Bron: anp 1 Turkije dreigt opgepakte IS-strijders terug te sturen naar hun land van herkomst. Dat dreigement uitte de Turkse minister Suleyman Soylu van Binnenlandse Zaken. De Turkse regering ergert zich aan de passiviteit van Europese landen bij het terughalen van Syriëstrijders.

"Dat is voor ons niet acceptabel. Het is ook onverantwoordelijk", zei de minister. Hij verwijt Europa Turkije in de steek te laten en het vuile werk te laten opknappen. "We zullen gevangengenomen IS-strijders terugsturen naar hun eigen land”, zei hij vandaag.

De Syrische Koerden houden ongeveer tienduizend IS’ers gevangen, van wie een vijfde buitenlanders zijn. Exacte cijfers over het aantal Europeanen in Syrië ontbreken, maar uit België zitten er zeker 52 volwassenen (17 mannen en 35 vrouwen) en 68 kinderen. Die Europese IS’ers zijn al lang de inzet van verhitte debatten, want slechts weinig herkomstlanden willen hen terug. Ook België bleef altijd doof voor de Koerdische smeekbeden om hen terug te halen en hier bij ons te berechten. In juni zijn er wel zes kinderen gerepatrieerd die zonder ouders waren gevallen, maar daar bleef het dan ook bij.

Turkije heeft de afgelopen weken een onbekend aantal IS-strijders opgepakt bij de inval in Noord-Syrië.