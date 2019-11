Turkije dreigt met nieuwe operatie in Noord-Syrië ttr

18 november 2019

21u05

Bron: anp 0 Turkije zal een nieuwe militaire operatie in Noord-Syrië beginnen als het gebied niet tijdig is vrijgemaakt van Koerdische YPG-strijders. Dit dreigement uitte de Turkse minister van Buitenlandse Zaken vandaag, meldde staatspersbureau Anadolou.

Minister Mevlüt Çavuşoğlu zei dat de Verenigde Staten en Rusland niet hadden gedaan wat nodig was volgens overeenkomsten van vorige maand. Een Turks offensief tegen de Koerden in Noordoost-Syrië was daardoor stopgezet. De overeenkomsten bepaalden dat de YPG-milities zich zouden terugtrekken uit een strook land grenzend aan Turkije.

Çavuşoğlu riep Washington en Moskou vandaag op te doen wat nodig is onder de deal. "Als we geen resultaat krijgen, zullen we doen wat nodig is", dreigde hij.

Ankara beschouwt de YPG als een terroristische groep die banden heeft met Koerdische militanten op Turkse bodem. De milities waren de belangrijkste steunpilaar van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) die de Verenigde Staten hielpen om Islamitische Staat te verslaan.

Het laatste offensief van Turkije werd breed veroordeeld door de westerse bondgenoten van Ankara, die zeiden dat dit de strijd tegen militanten van Islamitische Staat in Syrië kan belemmeren.