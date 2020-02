Turkije dreigt met geweld in Syrië kv

29 februari 2020

02u12

Bron: Belga 0 De Turkse ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft er vrijdag mee gedreigd om geweld te gebruiken om wraak te nemen na de aanval waarbij tientallen Turkse soldaten omkwamen in de Syrische provincie Idlib.

"Als ze door schade en schande wijs willen worden, dan zal dat zo zijn", stelde Feridun Hadi Sinirlioglu op de bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad in New York.

"Turkije wil geen oorlog. Maar Turkije zal er niet over twijfelen om geweld te gebruiken als en wanneer zijn veiligheid is bedreigd", klonk het nog.

