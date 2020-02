Turkije dreigt met geweld in Syrië, met de “volledige” steun van de VS kv jv

29 februari 2020

02u12

Bron: Belga, DPA 2 De Turkse ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft ermee gedreigd om geweld te gebruiken om wraak te nemen na de aanval waarbij tientallen Turkse soldaten omkwamen in de Syrische provincie Idlib. Washington steunt Turkije, dat reageert op de “ongerechtvaardigde” aanvallen op zijn posities in Syrië. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Kelly Craft, verklaard op de spoedvergadering van de Veiligheidsraad. De Russische ambassadeur zei bereid te zijn mee te werken aan een de-escalatie.

"Als ze door schade en schande wijs willen worden, dan zal dat zo zijn", stelde Feridun Hadi Sinirlioglu op de bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad in New York. “Turkije wil geen oorlog. Maar Turkije zal er niet over twijfelen om geweld te gebruiken als en wanneer zijn veiligheid is bedreigd”, klonk het nog.

“Turkije heeft onze volledige steun om als zelfverdediging te reageren op ongerechtvaardigde aanvallen op Turkse observatieposten die hebben geleid tot de dood van hun strijdkrachten”, reageerde de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Kelly Craft. Ze noemde de aanval “barbaars” en wees met de beschuldigende vinger naar de Russische en Syrische regeringen.

De Russische ambassadeur bij de VN, Vassily Nebenzia, verklaarde op zijn beurt dan weer dat Rusland bereid is om te werken aan een de-escalatie “met iedereen die dat wenst”.

Donderdag hekelde Nebenzia nog dat de Veiligheidsraad te veel vergaderingen over Syrië houdt, maar vrijdag gaf de diplomaat toe dat “de situatie verslechterd en ernstig gespannen is” in de regio. “Een Russische delegatie is momenteel in Ankara om de situatie te stabiliseren”, zei hij tijdens de spoedvergadering die bijeengeroepen was op verzoek van België, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Estland en de Dominicaanse Republiek.

Nebenzia benadrukte dat Moskou “niet had deelgenomen aan de aanslagen”, waarbij volgens Ankara 34 Turkse soldaten zijn gedood. “De Turken informeren de Russen voortdurend over hun posities, die worden doorgegeven aan het Syrische leger om hun veiligheid te garanderen”, zei de Russische ambassadeur. “De coördinaten van de Turkse posities die het doelwit waren van de invallen op donderdag waren niet gegeven.”