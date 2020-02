Turkije dreigt met geweld in Syrië en claimt meteen vernietiging “installatie voor chemische wapens” kv jv

29 februari 2020

02u12

Bron: Belga, DPA, ANP, AFP 2 De Turkse ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft ermee gedreigd om geweld te gebruiken om wraak te nemen na de aanval waarbij tientallen Turkse soldaten omkwamen in de Syrische provincie Idlib. Vannacht sloeg Turkije al toe en vernietigde het naar eigen zeggen onder meer een “installatie van chemische wapens” van de Syrische overheid in het noordwesten van het land.

Washington steunt de reactie van Turkije op de “ongerechtvaardigde” aanvallen op zijn posities in Syrië, zo verklaarde de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Kelly Craft, op de spoedvergadering van de Veiligheidsraad. De Russische ambassadeur zei bereid te zijn mee te werken aan een de-escalatie.

"Als ze door schade en schande wijs willen worden, dan zal dat zo zijn", stelde Feridun Hadi Sinirlioglu op de bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad in New York. “Turkije wil geen oorlog. Maar Turkije zal er niet over twijfelen om geweld te gebruiken als en wanneer zijn veiligheid is bedreigd”, klonk het nog.

“Turkije heeft onze volledige steun om als zelfverdediging te reageren op ongerechtvaardigde aanvallen op Turkse observatieposten die hebben geleid tot de dood van hun strijdkrachten”, reageerde de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Kelly Craft. Ze noemde de aanval “barbaars” en wees met de beschuldigende vinger naar de Russische en Syrische regeringen.

De Russische ambassadeur bij de VN, Vassily Nebenzia, verklaarde op zijn beurt dan weer dat Rusland bereid is om te werken aan een de-escalatie “met iedereen die dat wenst”.

Donderdag hekelde Nebenzia nog dat de Veiligheidsraad te veel vergaderingen over Syrië houdt, maar vrijdag gaf de diplomaat toe dat “de situatie verslechterd en ernstig gespannen is” in de regio. “Een Russische delegatie is momenteel in Ankara om de situatie te stabiliseren”, zei hij tijdens de spoedvergadering die bijeengeroepen was op verzoek van België, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Estland en de Dominicaanse Republiek.

Nebenzia benadrukte dat Moskou “niet had deelgenomen aan de aanslagen”, waarbij volgens Ankara 34 Turkse soldaten zijn gedood. “De Turken informeren de Russen voortdurend over hun posities, die worden doorgegeven aan het Syrische leger om hun veiligheid te garanderen”, zei de Russische ambassadeur. “De coördinaten van de Turkse posities die het doelwit waren van de invallen op donderdag waren niet gegeven.”

Installatie chemische wapens vernietigd

Turkije heeft naar eigen zeggen een “installatie van chemische wapens” van de Syrische overheid in het noordwesten van het land vernield, als reactie op de luchtaanvallen.

Volgens een hooggeplaatste Turkse functionaris vernietigden Turkse troepen in de nacht van vrijdag op zaterdag de installatie, op 13 kilometer ten zuiden van Aleppo, “net als een groot aantal andere doelwitten van het regime”. De functionaris trad niet in detail.

Volgens het Syrische Observatorium van de Mensenrechten (SOHR) viel Ankara de militaire luchthaven Kweires aan, ten oosten van Aleppo, waar volgens de ngo geen chemische wapens waren.

Damascus is al meermaals beschuldigd van het gebruik van chemische wapens sinds het conflict in Syrië in 2011 uitbrak. De Syrische regering ontkent en stelt zich te hebben ontdaan van chemische wapens, waar veel waarnemers echter aan twijfelen.

De escalatie tussen Ankara en Damascus zet ook de relatie tussen Turkije en Rusland onder druk. Moskou is een van de belangrijkste bondgenoten van Damascus. Vrijdag spraken de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Russische president Vladimir Poetin elkaar via de telefoon en drukten hun bezorgdheid uit. Volgens het Kremlin ontmoeten ze elkaar mogelijk volgende week in Moskou.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei zaterdag ook dat Rusland en Turkije een afname van de spanningen in Syrië willen. Hoge verantwoordelijken van beide landen spraken elkaar de afgelopen dagen. “Van beide kanten is de nadruk gelegd op de afname van de spanningen op het terrein, en tegelijk de strijd voort te zetten tegen de terroristen als dusdanig erkend door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties”, aldus het ministerie in een persbericht.