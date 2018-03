Turkije doodt 36 Syrische regeringsstrijders in Afrin SI

Minstens 36 regeringsstrijders zijn door Turkse luchtaanvallen in de regio Afrin in het noordwesten van Syrië gedood. Dat meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) zaterdag in Coventry. Tientallen andere manschappen zouden bedolven liggen onder het puin van de kapot gebombardeerde gebouwen.

De bombardementen in het noordoosten van Afrin zouden de zwaarste zijn sinds eenheden van president Bashar al-Assad twee weken geleden het gebied waren binnengetrokken.

Daar steunen ze groepen onder leiding van de Koerdische militie YPG, die door Turkije en pro-Turkse strijders in januari werden aangevallen. Ankara beschouwt de YPG als de vleugel van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK en dus als terreurorganisatie. De gevechten in de regio gaan ondanks de eis van de VN-Veiligheidsraad voor het installeren van een 30 dagen durende wapenstilstand onverminderd voort. De Turkse regering heeft duidelijk gesteld dat de aangenomen resolutie volgens haar niet van tel is voor het conflict in Afrin.