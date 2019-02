Turkije: “China moet concentratiekampen voor Oeigoerse moslimminderheid sluiten” lva

10 februari 2019

01u13

Bron: ANP, BBC 0 Turkije dringt er bij China op aan “concentratiekampen” waar Oeigoeren vastzitten te sluiten en de rechten van deze moslimminderheid in China te respecteren. Meer dan een miljoen Oeigoeren worden gefolterd en “politiek gehersenspoeld” in kampen en gevangenissen in China, stelt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Een woordvoerder van het ministerie zegt te reageren op de dood van de Oeigoerse dichter en muzikant Abdurehim Heyit. Volgens Turkse media is hij doodgemarteld in een zogenaamd heropvoedingskamp in de noordwestelijke regio Xinjiang.

Peking beweert dat de kampen zijn opgericht om de regio te bevrijden van terrorisme. Wie er terecht komt zou volgens een Chinese ambtenaar “dankbaar zijn voor de kans om te bezinnen over hun fouten”. Volgens mensenrechtenorganisaties worden de Oeigoeren er vastgehouden zonder proces voor kleine overtredingen zoals het weigeren DNA af te staan, hun minderheidstaal spreken - die behoort tot de Turkse taalfamilie - of in discussie gaan met ambtenaren.

Turkije roept andere landen en de Verenigde Naties op in actie te komen om de “humanitaire tragedie” in Xinjiang te stoppen.

