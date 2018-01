Turkije breidt militaire aanwezigheid in Syrië uit, conflict met VS dreigt LB

14u40

Bron: Belga 0 REUTERS Turks president Recep Tayyip Erdogan kondigde zijn strategie vandaag aan tegenover leden van zijn AK-partij in het parlement. Turkije zet zijn militaire operatie in het noorden van Syrië, Euphrates Shield, voort. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vandaag aan leden van zijn AK-partij in het parlement gezegd. Ankara startte in augustus 2016 met dit militaire optreden dat officieel gericht is tegen "terroristen" in Noord-Syrië om de Turkse grenzen te beveiligen. De operatie wordt zelfs uitgebreid tot twee geostrategisch belangrijke, door Koerdische peshmerga's beheerste steden: Afrin en Manbij.

Daardoor dreigt een conflict met de VS, die de Syrische Koerden van de YPG (Volksbeschermingseenheden) steunen.

Met Schild van de Eufraat bracht Turkije ongeveer 2.000 vierkante kilometer Syrisch grondgebied onder zijn controle en deels ook onder die van een waaier aan "rebellengroepen". Turkije heeft momenteel ook troepen gelegerd in de aan Afrin grenzende terroristenprovincie Idlib. Dat is het gevolg van een afspraak in Astana met de andere garantielanden Rusland en Iran over het installeren van desescalatiezones in Syrië.

Manbij is momenteel in handen van de Syrische Democratische Krachten (SDF), een bondgenootschap van Koerden (hoofdzakelijk YPG-strijders) en enkele Arabische stammen die eveneens VS-steun genieten.

Voor Ankara zijn de YPG en de SDF verlengde armen van de Koerdische Arbeiderspartij PKK, in Turkije verbannen als "terroristische organisatie".

Erdogans minister van Buitenlandse Zaken, Mevlet Casuvoglu, haalde vandaag weer uit naar de Syrische regering, die volgens hem "gematigde rebellen" aanvalt in Idlib. Volgens de minister komt dit de zoektocht naar een politieke oplossing niet ten goede.