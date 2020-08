Turkije breidt gasexploraties in Middellandse Zee verder uit LH

16 augustus 2020

23u06

Bron: Belga 1 Turkije heeft zondag aangekondigd dat het zijn zoektochten naar gasvelden in een betwist gebied in het oostelijk gedeelte van de Middellandse Zee gaat uitbreiden. De Europese Unie heeft het land aangemaand niet door te gaan met dat plan.

In de nacht van zaterdag op zondag liet de Turkse marine in een maritiem veiligheidsbericht weten dat het boorschip Yavuz, dat al enkele maanden voor de kust van Cyprus wordt ingezet, vanaf 18 augustus tot 15 september onderzoek zal doen ten zuidwesten van het eiland. "We raden sterk af om zich in het zoekgebied te begeven", waarschuwde de marine andere schepen.

De ontdekking van grote gasvelden de afgelopen jaren in het oosten van de Middellandse Zee heeft de honger van onder meer Cyprus, Turkije en Griekenland aangewakkerd. Vorige week zette Ankara nog het onderzoeksschip Oruç Reis in, in een gebied waarop Griekenland aanspraak maakt.

De Europese Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid, Josep Borrell, riep Turkije zondag op om zijn gasexploraties "onmiddellijk" te stoppen. De uitbreiding van de Turkse activiteiten voor Cyprus leidt tot meer spanningen en onveiligheid, klonk het in een mededeling.