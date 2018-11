Turkije boos op Frankrijk na verwijten van "politieke spelletjes" in zaak-Khashoggi IB

13 november 2018

01u11

Bron: Belga 0 "Onaanvaardbaar", "onbeleefd", "niet serieus": dat zijn de verwijten van Turkije aan het adres van Frankrijk, nadat de Franse Buitenlandminister de Turkse president Recep Tayyip Erdogan beschuldigd had van "politieke spelletjes" na de dood van journalist Jamal Khashoggi. Frankrijk ontkent dat het informatie van Ankara had gekregen.

In een interview op tv-zender France 2 zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian dat hij "geen kennis" had van informatie die Turkije zou gedeeld hebben. Hij ging daarmee in tegen uitspraken van Erdogan.

Op de vraag of de Turkse president dan gelogen had, merkte de Franse minister op dat Erdogan "in deze omstandigheden een bijzonder politiek spelletje" speelt.

“Grens overschreden”

"De Franse minister van Buitenlandse Zaken heeft een grens overschreden. Hij moet leren hoe hij zich tot een staatshoofd richt", zei de Turkse Buitenlandminister Mevlüt Cavusoglu. "Onze president ervan beschuldigen een politiek spelletje te spelen is extreem onbeleefd."

"Ik weet dat onze inlichtingendienst op 24 oktober alle elementen, waaronder een geluidsopname, heeft overgemaakt op vraag van de Franse inlichtingendiensten", zegt Cavusoglu. Enkele momenten eerder had de communicatiedirecteur van de Turkse president, Fahrettin Altun, gezegd dat "een vertegenwoordiger van de Franse inlichtingendiensten" op 24 oktober een geluidsopname van de dood van Khashoggi had beluisterd.

“Misverstand”

Na de boze Turkse reactie sprak de Franse minister van Buitenlandse Zaken van een "misverstand". Volgens Quai d'Orsay wou de minister zeggen dat hij geen Turkse informatie had gekregen waarmee hij "de volledige waarheid" kon achterhalen in de affaire-Khashoggi, in casu de omstandigheden en de verantwoordelijken voor zijn dood.

"De volledige waarheid die ons interesseert, hangt niet alleen vast aan Turkse opnames, van welke aard dan ook. De complete waarheid is ook in Riyad te zoeken, in onze uitwisselingen met onze andere partners", zegt de Franse minister.

Strategische lekken

Jamal Khashoggi, een Saudische journalist die kritisch stond tegenover Riyad en met name tegenover kroonprins Mohammad bin Salman, werd op 2 oktober gedood in het consulaat van zijn land in Istanbul. Meer dan een maand na zijn dood is zijn lichaam niet teruggevonden.

Sinds het begin van de affaire zet Turkije Saudi-Arabië onder druk via "lekken" in de lokale pers. Daarin wordt gesproken van een "moord" door een team van vijftien Saudische agenten. Saudi-Arabië, dat eerst nog in alle toonaarden zijn betrokkenheid ontkende, moest daardoor uiteindelijk het bestaan van een "niet toegestane" operatie toegeven.

