Turkije blijft militaire konvooien naar grens met Syrië sturen ttr

02 januari 2019

16u03

Bron: belga 0 Ondanks het uitstel van een gepland militair offensief tegen Koerdische milities in het noorden van Syrië blijft Turkije zijn grens met het buurland versterken. Ook vandaag reden volgens het staatspersbureau Anadolu vrachtwagens met oorlogstuig door het land heen.

Een konvooi is voor de grensprovincie Mardin bestemd, een ander is naar Gaziantep onderweg. De nuttige lading bestaat uit zware wapens, munitie en gepantserde voertuigen. Gisteren waren er ook al berichten over soortgelijke konvooien. Volgens Anadolu is de militaire uitrusting voor grensversterking bestemd.

Zowat drie weken geleden had de Turkse president Recep Tayyip Erdogan een offensief tegen Koerdische troepen in het noorden van Syrië aangekondigd. Maar hij stelde dit uit nadat zijn Amerikaanse collega Donald Trump voor Kerstmis besloot de Amerikaanse soldaten uit Syrië terug te trekken. Wanneer het offensief nu start, is onduidelijk. Ook is de vraag open of Ankara na die terugtrekking in de toekomst krachtiger zal deelnemen aan de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat.

Bij een bezoek aan de grens zei de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar gisteren dat zijn land na een gesprek tussen beide staatshoofden nieuwe verantwoordelijkheid in die strijd op zich heeft genomen. Met die opdracht zal men in de komende dagen beginnen.