Turkije beperkt troepenbewegingen in Syrië door coronacrisis

06 april 2020

12u04 1 Wegens de verspreiding van het coronavirus beperkt Turkije zijn troepenbewegingen in het noorden van Syrië. Dit heeft het ministerie van Defensie in Ankara zondagavond meegedeeld.

Personeels- en troepenbewegingen die niet dringend vereist zijn, zijn naar een minimum teruggeschroefd. Er zijn artsen naar het gebied gestuurd om opleiding aan te bieden en soldaten te sensibiliseren.

Turkije is in meerdere regio's in het noorden van Syrië militair actief. Ankara heeft in oktober ten oosten van de Eufraat een internationaal sterk bekritiseerd offensief ingezet tegen Koerdische milities, die voor Turkije als terroristisch gelden. Sindsdien controleert Turkije het grensgebied, terwijl in andere delen van het noorden van Syrië gemeenschappelijke patrouilles met Russische troepen zijn voorzien.

Wapenstilstand

In de regio rond het rebellenbolwerk Idlib, ten westen van de Eufraat, heeft Turkije talrijke zogenoemde waarnemingsposten. Daar geldt na escalatie van het geweld nu een wapenstilstand.

In Turkije waren zondagavond officieel ongeveer 27.000 mensen met het coronavirus besmet, waaraan 574 mensen zijn bezweken.

Ankara heeft strenge maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het virus in te dijken.