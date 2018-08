Turkije belooft politieke hervormingen rond toetreding EU te versnellen, "in ruil voor vooruitgang in aanhoudende kwesties" IVI

29 augustus 2018

19u44

Bron: Belga 11 Turkije heeft beloofd om de politieke hervormingen te versnellen die gelinkt zijn aan de toetreding tot de Europese Unie, in ruil voor vooruitgang in aanhoudende kwesties zoals visavrij reizen. Dat zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu.

"Hervormingen zijn altijd een prioriteit geweest voor de AKP-regering", zegt Cavusoglu tijdens een persconferentie na een vergadering van de hervormingswerkgroep. AKP is de regerende partij van president Recep Tayyip Erdogan. "Onder het nieuwe presidentiële systeem, zullen hervormingen een prioriteit voor Turkije blijven."

Basisvrijheden verbeteren

De hervormingsgroep belooft ook om basisvrijheden en justitie te verbeteren. Het is de eerste keer dat de werkgroep vergaderde sinds Turkije is overgestapt op een nieuw uitvoerend presidentieel systeem, na de verkiezingen van 24 juni.

"In ruil voor onze inspanningen zouden we resultaten willen behalen, waaronder visaliberalisering", aldus Cavusoglu. Hij zegt ook dat Turkije en de Europese Unie opnieuw gesprekken moeten opstarten over een gemoderniseerd akkoord over een douane-unie.

De minister van Justitie Abdulhamit Gul heeft eveneens "nog meer mensenrechten en vrijheden" beloofd. Ook zegt de minister dat de samenwerking met het Europese Hof van de Mensenrechten zal worden verbeterd.

Spanningen

In 2005 zijn Turkije en de EU toetredingsgesprekken begonnen. De onderhandelingen zijn echter grotendeels stilgevallen sinds juni 2016. Na de mislukte staatsgreep in Turkije in juli 2016 en de daaropvolgende noodtoestand in het land, zijn de betrekkingen verzuurd. Beide partijen proberen wel de spanningen te verminderen, vooral nu Ankara in juli de noodtoestand weer heeft opgeheven.

Ankara verwacht niet dat nieuwe onderhandelingshoofdstukken worden geopend, maar wil vooral nauwer samenwerken met de Raad van Europa, aldus Cavusoglu.