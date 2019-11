Turkije begint maandag met terugsturen IS'ers naar land van herkomst TT TTR

Turkije begint maandag met het terugsturen van IS-strijders naar hun land van herkomst. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu. Om welke landen het gaat, zei de minister er niet bij.

In Turkse gevangenissen zitten 1.200 buitenlandse strijders van de terreurbeweging vast, zei Soylu maandag. Uit welke landen de gevangenen komen, is niet bekend.

Het gaat om IS-strijders die Turkije eerder heeft opgepakt in Noord-Syrië tijdens de militaire operatie daar. Tijdens het Turkse militaire offensief werden 287 IS-aanhangers gearresteerd, onder wie vrouwen en kinderen, volgens Soylu. De Turkse regering ergert zich aan de passiviteit van Europese landen bij het terughalen van Syriëgangers. “Wij zeggen tegen hen: we repatriëren die mensen naar jullie, en daar beginnen we maandag mee”, aldus Soylu.

Landen als Nederland en Groot-Brittannië hebben volgens Turkije de makkelijke weg gekozen door sommige IS-leden, van wie de meeste een dubbele nationaliteit hebben, de nationaliteit van dat land af te nemen. Dat is volgens de minister onverantwoord en onaanvaardbaar, “want Turkije mag het oplossen”. Soylu zei eerder al dat Turkije geen hotel is voor IS-leden.

De Europese landen hebben zich de afgelopen weken echter eerder weigerachtig getoond om IS-strijders weer te ontvangen, wegens tegenstand binnen de bevolking en risico’s voor de veiligheid.

Turkije van zijn kant ligt al langer onder vuur omdat een meerderheid van de IS-strijders via het land naar Syrië reisde. Bovendien startte Ankara een maand geleden een offensief tegen de Koerdische strijders in het noordoosten van Syrië. Die YPG-troepenmacht leidde het offensief tegen IS in Syrië.