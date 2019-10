Turkije begint bijkomende troepen naar Syrische grens te sturen TT

08 oktober 2019

14u11

Bron: Belga 2 De Turkse regering heeft in de aanloop naar haar geplande offensief tegen de Koerdische milities in het noorden van Syrië bijkomende troepen en gepantserde voertuigen gemobiliseerd. Dat bericht het staatspersagentschap Anadolu. De bijkomende troepen en pantserwagens werden naar de grenssteden Sanliurfa en Kilis gestuurd.

Sinds zaterdag voert Turkije zijn troepenaanwezigheid aan de grens met Syrië op. Toen kondigde Erdogan al een offensief in het noorden van dat land aan. Daar hebben de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) de controle over het grensgebied met Turkije. Ankara beschouwt hen als een terroristische groep, maar de Koerden waren een bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

Gisteren gaven de VS echter aan dat ze een Turks offensief niet in de weg zouden staan en trokken ze manschappen terug. Zo verlieten Amerikaanse troepen hun stellingen in Ras al-Ayn en Tell Abyad, in het noordoosten van Syrië. Onder internationale druk én druk uit het eigen Republikeinse kamp moest Amerikaanse president Donald Trump zijn goedkeuring voor de Turkse plannen later op de dag wel nuanceren. "Als Turkije iets doet dat ik, in mijn grote en onovertroffen wijsheid, als overdreven beschouw, dan zal ik de Turkse economie totaal vernietigen en uitroeien", tweette het staatshoofd, zonder echter te verduidelijken wat hij als overdreven zou beschouwen.

De Turkse vicepresident Fuat Oktay liet weten dat Turkije "geen land is dat handelt afhankelijk van bedreigingen", aldus verklaringen waarover Anadolu berichtte.