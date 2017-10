Turkije bakt VS koekje van eigen deeg: Turken verstrekken ook geen visa meer in VS ib

01u15

Bron: Belga 0 AFP Turkse demonstranten protesteren aan de Amerikaanse ambassade van de Verenigde Staten in Ankara. (Archieffoto). Enkele uren nadat de Amerikaanse ambassade in de Turkse hoofdstad had aangekondigd dat alle niet-immigratiegebonden visadiensten bevroren werden, heeft de Turkse ambassade in Washington hetzelfde gedaan. "We schorsen alle niet-immigratiegebonden visadiensten", staat te lezen op de website van de Turkse ambassade.

De Turkse overheid neemt de beslissing om het Amerikaanse engagement met betrekking tot de veiligheid van de Turkse diplomatieke missies en personeel onder de loep te nemen, luidt de mededeling. In quasi exact dezelfde bewoordingen maakte de ambassade in Ankara eerder op de dag de Amerikaanse beslissing tot opschorting mee.

Lees ook VS verstrekken niet langer visa in Turkije

Spanningen

Tussen beide landen zijn er spanningen na de arrestatie van een medewerker van het consulaat in Istanboel woensdag. De VS lieten toen weten "zeer verstoord" te zijn na de arrestatie van een Turkse medewerker van het consulaat in Istanboel en de beschuldigingen tegen hem te verwerpen. Het was al de tweede Turkse medewerker van de Amerikaanse diplomatie dit dit jaar in Turkije is gearresteerd.