Turkije arresteert 62 buitenlanders op verdenking van banden met IS

13u28

Bron: belga 0 EPA De Turkse autoriteiten hebben bij een politieoperatie in Istanboel 62 buitenlanders opgepakt die ervan verdacht worden banden te hebben met IS (Islamitische Staat), zo heeft het persbureau Dogan vandaag gemeld.

De verdachten, die vannacht werden opgepakt, zouden financiële steun verleend hebben aan leden van IS in "gevechtszones", zegt het persbureau. Dogan voegt eraan toe dat procedures zijn opgestart om de verdachten uit wijzen, zonder precisering van hun nationaliteiten.

Sinds de terreuraanslag van vorige oudejaarsnacht, waarbij 39 doden vielen in een discotheek in Istanboel, gaan de autoriteiten regelmatig tot de arrestatie van vermoedelijke "terroristen" over. Volgens een optelling van cijfers die elke week door het ministerie van Binnenlandse Zaken worden verspreid, zijn alleen al in november 634 mensen gearresteerd op verdenking van banden met IS.

De Turkse premier Binali Yildirim zei vandaag in een televisietoespraak dat de autoriteiten in totaal ruim 50.000 buitenlandse strijders hadden teruggestuurd die Turkije probeerden binnen te komen, en ruim 5.000 vermoedelijke leden van IS hadden gearresteerd in de strijd tegen terrorisme.