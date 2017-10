Turkije arresteert 49 vermoedelijke leden van IS: "Sommigen waren aanslag aan het voorbereiden voor nationale feestdag" SVM

21u35

Bron: Belga 0 AFP Archieffoto. De Turkse autoriteiten hebben vanmorgen 49 vermoedelijke leden van terreurorganisatie Islamitische Staat in Ankara gearresteerd. Dat meldt het staatspersbureau Anadolu. Sommige van de arrestanten worden ervan verdacht dat ze een aanslag aan het voorbereiden waren voor de Turkse nationale feestdag.

Voorts werden vier mensen opgepakt op de parking van een winkelcentrum in het Europese deel van Istanboel. Ook zij worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag namens IS. In hun voertuig werd een zelfgemaakte bom gevonden.