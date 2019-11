Turkije arresteert 46 personen na online kritiek op Syrië-offensief ttr

22 november 2019

12u23

Bron: belga 1 Turkse autoriteiten hebben vandaag 46 personen opgepakt voor het verspreiden van "terreurpropaganda" op sociale media over de Turkse operatie in Noordoost-Syrië. Dat melden staatsmedia.

De verdachten die in de zuidoostelijke stad Adana opgesloten werden, worden ook beschuldigd van het oproepen tot haat en het beledigen van de Turkse staat, stelt het internationaal persagentschap onder staatstoezicht Anadolu.

Vorige maand zette het land zijn aanval op Koerdische milities in Syrië stop, na twee keer een staakt-het-vuren met respectievelijk de Verenigde Staten en Rusland. Toch suggereerde Turkije recent nog dat het de operatie zou hervatten omdat Rusland en de VS er niet in geslaagd waren milities weg te sturen uit de afgesproken veiligheidszone aan de grens.

Kritiek op de operatie die 9 oktober startte, wordt in Turkije beantwoord met arrestaties. Vorige maand werden zo'n 500 accounts op sociale media onderzocht voor het beledigen van de operatie, en werden 121 mensen gearresteerd, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu toen. Hij waarschuwde ook dat meer aanhoudingen zouden volgen.