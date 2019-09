Turkije "aanvaardt niet" dat het geen kernwapen mag hebben kv

04 september 2019

22u58

Bron: Belga 1 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vandaag kritiek geuit op het feit dat sommige landen, waaronder het zijne, onder druk worden gezet om geen kernwapen te verwerven.

"Sommige landen bezitten raketten met kernkoppen, maar ik zou er geen moeten hebben. Ik aanvaard dat niet", zei hij in een toespraak in de stad Sivas.

Turkije bezit geen kernwapens en leeft het nucleaire non-proliferatieverdrag na sinds 1980. Erdogan legde de verklaringen af op een moment dat hij de banden aanhaalt met Rusland en afstand neemt van de VS, de historische bondgenoot van Ankara in de NAVO.

De VS hadden gereageerd op de beslissing van Turkije om het Russische luchtafweersysteem S-400 te kopen door het uit zijn programma te weren van F-35-jachtvliegtuigen. Washington meent dat Rusland strategische technische informatie zou kunnen inwinnen over de nieuwe F-35 als die ingezet wordt samen met het S-400-systeem.



Vrijdag suggereerde Erdogan dat Turkije zich op Rusland zou kunnen richten om een alternatieve oplossing te vinden voor de F-35.