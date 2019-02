Turken vinden Duitse duikboot uit WOII in Zwarte Zee ADN

01 februari 2019

17u02

Bron: Belga 0 Een Turks onderzoeksteam heeft in de Zwarte Zee een gezonken Duitse onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, na een zoektocht van vier jaar. Dat meldt het Turkse staatspersagenschap Anadolu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve @trthaber’in "Mavi Tutku" ekibi Karadeniz'de tarihi bir keşfe imza attı.



75 yıl önce Türk karasularında batırılan Alman U-23 denizaltısı Ağva açıklarında @MaviTutku_TRT ekibinin çalışmalarıyla bulundu. https://t.co/fVPw5ariyh pic.twitter.com/ygBOYlP2BE TRT HABER(@ trthaber) link

De U-23, een type II U-boot van de Duitse Kriegsmarine, werd uiteindelijk gevonden door een reddingsschip voor duikboten. Het wrak ligt op 3,7 kilometer voor de kust van Agva, in het noordoosten van de provincie Istanboel, en dat op 40 meter diepte.

Operatie Barbarossa

Als deel van Operatie Barbarossa, de aanval van Duitsland op de Sovjet-Unie, zetten de nazi's tussen 1942 en 1944 een vloot van zes onderzeeërs in in de Zwarte Zee.



De Russen brachten er drie tot zinken, terwijl de overige drie - U-19, U-20 en U-23 - vast kwamen te zitten nadat transport via land onmogelijk werd door de Russische inname van de Roemeense havenstad Constanta. Vertrekken via de zeestraat Bosporus was uitgesloten, omdat Turkije neutraal was.

Uiteindelijk beslisten de nazi's om de duikboten in 1944 te kelderen. De bemanningsleden gingen aan land in Turkije waar ze ruim een jaar gevangen zaten. Na de oorlog mochten ze weer terugkeren naar Duitsland.

The #German U-boat U 23 which was scuttled in September 1944 by its crew near Turkish Black Sea coast has been found by Turkish Navy research ship https://t.co/JJbETDO9T0 mesut uyar(@ mesutuyar10) link

“Hitlers verloren vloot”, werden de duikboten gedoopt. De Turken ontdekten de eerste van de drie duikboten, de U-20, in 1994. De boot werd gevonden voor de kust van de provincie Sakarya ten oosten van de provincie Istanboel. De U-19 ligt vermoedelijk nog oostelijker in de Zwarte Zee, ter hoogte van de stad Zonguldak, maar de precieze locatie van de onderzeeër is nog niet bekend.

Turkije bleef voor het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog neutraal, tot het land in februari 1945 de oorlog aan Duitsland verklaarde. Het kwam echter nooit tot gevechten tussen beide landen. Minder dan drie maanden later gaf Duitsland zich over aan de geallieerden.