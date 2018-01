Turken noemen interventie tegen Koerden in Syrië "zelfverdediging" LB

18 januari 2018

15u09

Bron: ANP 0 Turkije lijkt af te koersen op een offensief tegen de Koerdische YPG-militie in het noordwesten van Syrië. "We worden iedere dag aangevallen vanuit Afrin", zei minister Mevlüt Çavusoglu (Buitenlandse Zaken) tegen CNN Türk.

De Turkse legerleider Hulusi Akar en het hoofd van de geheime dienst, Hakan Fidan, vlogen vandaag naar Moskou voor overleg met de Russische strijdkrachten. Turkije praat naar verluidt met de Russen en de Iraniërs over het gebruik van het Syrische luchtruim tijdens de operatie. Die landen steunen het Syrische regime van Bashar al-Assad.

Assad-regime ziet Turkse operatie als agressie

Het Assad-regime reageerde fel op het mogelijke offensief. De Syrische luchtverdediging is volgens staatssecretaris Faisal Meqdad (Buitenlandse Zaken) "klaar om Turkse luchtdoelen te vernietigen", berichtte de staatstelevisie. Hij waarschuwde de Turkse leiders dat een militaire operatie bij de regio Afrin zal worden gezien als een daad van agressie.

Conflict met VS

Ankara ziet organisaties als de YPG als een verlengstuk van de verboden PKK-beweging. Dat zet druk op de relatie met Washington, dat in de Syrische Koerden juist een nuttige bondgenoot ziet in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat.

Het schoot Ankara recentelijk in het verkeerde keelgat dat de Amerikanen van plan zouden zijn een soort grensleger met 30.000 manschappen op te tuigen in Syrië. De door Koerden gedomineerde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zouden een hoofdrol moeten spelen in die plannen. De Turkse president Erdogan dreigde daarop het "terreurleger" te vernietigen.

De Amerikaanse minister Tillerson (Buitenlandse Zaken) zei later dat de ophef berust op een misverstand. "We creëren helemaal geen grensbewakingsmacht", benadrukte de minister.