Turken drijven spot met “jacht op uien”, Erdogans absurde maatregel tegen inflatie kg

27 november 2018

18u33

Bron: Belga, BBC, NBC News 0 De Turkse overheid jaagt actief op groothandelaars die voedingswaren hamsteren om de prijzen op te drijven. Zo vinden er over heel het land raids plaats op magazijnen, en worden de vondsten van onder andere duizenden tonnen uien breed uitgesmeerd in de regeringsgezinde media. Internetgebruikers zijn niet onder de indruk en maken massaal mopjes over de absurde maatregel.

Turkije kampt met een economische crisis. De jaarinflatie in het land is in oktober gestegen tot 25,2 procent, zo blijkt uit cijfers van het lokale statistiekbureau TurkStat. Tegenover vorige maand stegen de prijzen met maar liefst 2,67 procent. Ter vergelijking: dergelijke prijsstijging wordt in België op een jaar genoteerd.



Om de inflatie in te tomen voerde president Erdogan afgelopen week een wel heel onorthodoxe maatregel in. De president gaf inspecteurs de opdracht om actief te speuren naar hamsterende groothandelaars. Die zouden volgens hem koopwaren opsparen om de prijzen van voedsel kunstmatig hoog te houden. Er vonden al verschillende raids plaats op magazijnen van boeren en groothandelaars.



“Aardappel- en ui-hamsteraars, fruit- en groenten-hamsteraars zullen de prijs betalen”, zei de president volgens BBC.

Tonnen uien

Vorige donderdag vonden de autoriteiten nog dertig ton uien in een magazijn in Mardin, in het zuidoosten van het land. De eigenaar wordt juridisch vervolgd, verzekerden de inspecteurs. Volgens de overheid werd nog 50 ton uien gevonden in Polatli, nabij hoofdstad Ankara.



Turkse consumenten betalen al het dubbele voor de groente: een doorsnee zakje uien dat vorige maand nog een halve euro kostte, kost nu één euro, rapporteren Turkse bronnen. Maar volgens experten is de prijsstijging te wijten aan veel verschillende oorzaken en zullen de raids zeker niet helpen.

“Bevrijd de uien!”

Het Turkse deel van het internet lacht zich nu een kriek met de maatregel. “Bevrijd de uien!”, klinkt het onder andere. Enkele internetgebruikers zien in het initiatief een poging om de bevolking af te leiden van de economische crisis. “We lazen vroeger nieuws over wapens of heroïne. Nu sporen we groenten op”, tweet een gebruiker.

Een cynische cartoon doet eveneens de ronde op Twitter. “Oh, een ui!” zegt de afgebeelde politieagent, waarop de persoon rechts: “Ik was van plan ‘em op te eten, niet te verkopen!”

Vay soğan ha pic.twitter.com/6q7u3dEBoN Şaban Dilsiz(@ abanDilsiz6) link

De Turkse politicus Kemal Kilicdaroglu, voorzitter van oppositiepartij CHP, tweet een filmpje met als bijschrift: “Laat de ui niet huilen!”.

Soğanı ağlatmayın! pic.twitter.com/f3FfExWjlf Kemal Kılıçdaroğlu(@ kilicdarogluk) link

Ook op het artikel over de vondst van dertig ton uien reageren de lezers fel. Op een bewerkte afbeelding zijn de zakken uien “onherkenbaar gemaakt” met zwarte balkjes. “Aangezien deze uien nog jong zijn, moeten we hun identiteit beschermen", grapt de gebruiker.

Soğanların yaşı küçük olduğundan, böyle yayınlanması daha uygun olurdu(!) pic.twitter.com/0jFD3QkUO8 Gergin ΛdΛm(@ kafalog) link

Meer over economie, business en financiën