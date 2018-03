Turken bombarderen ziekenhuis in Afrin: minstens zestien doden sam

16 maart 2018

21u39

Bron: anp 2 Turkse strijdkrachten voeren vanavond opnieuw luchtaanvallen uit op de Syrische stad Afrin, die gecontroleerd wordt door de Syrisch-Koerdische YPG-milities. Volgens de milities is het enige grote ziekenhuis gebombardeerd, wat minstens 16 levens kostte. Ook de mortierbeschietingen gingen door.

"Het ziekenhuis is rechtstreeks getroffen door verschillende Turkse projectielen", aldus hoofdarts dr. Joan Shitika aan dpa via WhatsApp. Eerder vandaag waren al 27 burgers omgekomen bij bombardementen. Daardoor kwam een exodus van vluchtelingen uit de stad op gang.

"Terroristen"

Turkije ontkent dat in de regio Afrin civiele doelen zijn bestookt tijdens het offensief, dat in januari begon. Het land noemt de Koerische YPG-milities terroristen, omdat ze ideologisch verwant zijn aan de Turkse PKK. Die organisatie staat internationaal te boek als terreurorganisatie, maar voor de YPG is dat niet het geval. Zij zijn net de belangrijkste bondgenoot van het Westen in de strijd tegen IS.

Gisteren legde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de oproep van het Europees parlement om een eind te maken aan het militair offensief tegen de YPG in Syrië naast zich neer. "Het Europees parlement heeft Turkije niets te zeggen", zei Erdogan tijdens een prijsuitreiking in Ankara. "Dat gaat het ene oor in en het andere uit".