Turken blijven boren naar aardgas in Cypriotische wateren ondanks EU-sancties

15 november 2019

16u20

Bron: Belga 0 Ondanks mogelijke sancties van de EU blijft Turkije in Cypriotische wateren naar aardgas zoeken. Volgens de Cypriotische openbare omroep (RIK) is het Turkse boorschip Fatih aangekomen in de Golf van Famagusta, ten oosten van het eiland. Twee andere Turkse schepen voeren al wekenlang verkenningen en boringen uit ten zuiden van Cyprus.

Naar aanleiding van de Turkse boringen hadden de EU-lidstaten begin deze week nog een wettelijk kader gecreëerd voor sancties tegen Ankara. Op die manier hoopt Europa Turkije ertoe te brengen om de boringen stop te zetten.



Zo wordt het mogelijk een inreisverbod in de EU in te stellen tegen personen die betrokken zijn bij de illegale gaswinning. Ook kunnen bezittingen van de betrokkenen bevroren worden.



Voor de kust van Cyprus bevinden zich gasvelden van naar schatting 227 miljard kubieke meter. Volgens experts goed voor een opbrengst van zo'n 40 miljard euro.



Het conflict over die gasvelden is terug te brengen tot de opdeling van Cyprus. De kleine eilandrepubliek is na een Griekse staatsgreep en de invasie van Turkse troepen in 1974 in een noordelijk Turks en een zuidelijk Grieks gebied verdeeld. Het volledige eiland is sinds 2004 lid van de EU, maar de Europese regels en wetten kunnen niet worden opgelegd in het door Turkije gecontroleerde noordelijke deel.