Turk met 50 kilo Belgische xtc geklist aan Italiaans-Zwitserse grens

Bron: Belga

Aan het tolstation van Chiasso-Brogeda, aan de Italiaans-Zwitserse grens, is vrijdag een Turkse man geklist. Hij was onderweg vanuit België en probeerde 50 kilogram xtc, of zo'n 100.000 pillen, naar Italië te smokkelen.