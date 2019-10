Turbulente nacht in Barcelona: woedende Catalanen opnieuw slaags met politie, branden in heel de stad 25 arrestaties en 74 gewonden in tweede nacht vol chaos TT

16 oktober 2019

06u34 18 Woedende Catalanen zijn voor de tweede dag op rij slaags geraakt met de politie. Agenten grepen in toen deels vermomde betogers veiligheidshekken rond Spaanse regeringsgebouwen probeerden omver te werpen. Ze gooiden ook met blikken, fakkels en verfbommen naar de veiligheidsdiensten in Barcelona. Heel de nacht lang bleef het onrustig in de Catalaanse hoofdstad.

De politie probeerde de situatie onder controle te houden met de wapenstok. Op Spaanse televisiebeelden leken agenten ook opnieuw met rubberkogels te schieten. Er werden verschillende charges uitgevoerd om de betogers te verdrijven, en politiehelikopters cirkelden boven de stad.

Volgens onze reporter ter plaatse is de rust nog altijd niet helemaal teruggekeerd in de stad. Her en der woeden nog steeds branden: vooral containers werden afgelopen nacht in brand gestoken om barricades op te werpen. De politie bleef de hele tijd patrouilleren terwijl de brandweer het vuur kwam blussen. De spuitgasten kregen daar trouwens applaus voor.

Hoogtepunt van de protesten was de centrale verkeersas Passeig de Gracia, en de omgeving van het gebouw van de Spaanse regering in Barcelona. Bedoeling was daar een vreedzaam ‘sit-in’-protest te houden, maar de betoging liep al snel uit de hand toen er met stenen en voorwerpen naar de politie werd gegooid. In totaal kwamen er 40.000 mensen op straat en vielen er 74 gewonden.

Protest

Duizenden mensen kwamen gisterenavond weer op straat om te betogen tegen de veroordeling van negen prominente Catalaanse separatisten. Zij kregen gisteren door het Spaanse Hooggerechtshof celstraffen opgelegd van negen tot dertien jaar. De Catalaanse middenveldorganisaties Assemblea Nacional Catalana (ANC) en Omnium Cultural hadden tot de betogingen opgeroepen. Hun vroegere leiders werden veroordeeld tot negen jaar cel.

Niet enkel in Barcelona werd er geprotesteerd, maar ook in steden als Girona, Tarragona, Lleida en Sabadell. In heel de regio werden 25 mensen opgepakt.

Eerder op de dag hadden betogers verschillende wegen in Catalonië geblokkeerd. Op de luchthaven waren tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd.

Meer over Barcelona