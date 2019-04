Tunesische president Essebsi is geen kandidaat bij presidentsverkiezingen FVI

06 april 2019

19u25

Bron: Belga 0 De Tunesische president Béji Caïd Essebsi heeft zaterdag bevestigd dat hij geen kandidaat zal zijn bij de presidentsverkiezingen van 17 november. Hij wil "de deur openen voor de jongeren".

De 92-jarige politicus, sinds 2014 de eerste president die in Tunesië democratisch verkozen werd bij algemeen stemrecht, deed de aankondiging op een congres van zijn partij Nidaa Tounès, die ten prooi is aan een interne machtsstrijd. "In alle eerlijkheid, ik denk niet dat ik me opnieuw kandidaat zal stellen", want men moet "de deur openen voor de jongeren", benadrukte Essebsi, terwijl zijn partij hem meermaals de best mogelijke kandidaat had genoemd.

Duizenden militanten woonden het partijcongres in Monastir bij op de geboortedag van de eerste president van het onafhankelijke Tunesië, Habib Bourguiba, die op 6 april 2000 stierf in deze stad.

Geen enkele van de grote partijen van het land heeft al een kandidaat bekendgemaakt voor de presidentsverkiezingen van 17 november.