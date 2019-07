Tunesische president Beji Caid Essebsi overleden jv

25 juli 2019

13u29

Bron: dpa 4 De Tunesische president Beji Caid Essebsi is op de leeftijd van 92 jaar gestorven, zo heeft het presidentschap van het Noord-Afrikaanse land meegedeeld. Details over de begrafenis worden spoedig bekendgemaakt, klinkt het in een mededeling op Facebook. Essebsi was drie weken geleden uit een ziekenhuis ontslagen en was er vandaag weer opgenomen.

Beji Caid Essebsi was de eerste democratisch verkozen president van Tunesië en een politieke veteraan. Bij de eerste vrije verkiezingen na de val van Zine el-Abidine Ben Ali, die lang aan de macht was, werd Caid Essebsi eind 2014 tot staatshoofd verkozen.

Hij sloot zich in 1942 al aan bij de strijd voor de onafhankelijkheid van Tunesië van Frankrijk en werd een vertrouweling van de eerste Tunesische president Habib Bourguiba. In die periode was Caid Essebsi onder meer minister van Binnenlandse en van Buitenlandse Zaken. Toen Bourguiba aan het eind van de jaren 1980 afgezet werd, trok Caid Essebsi zich uit de politiek terug en werkte hij weer als advocaat.

Na de val van dictator Ben Ali in januari 2011 werd hij eerst tot voorlopig premier benoemd. Bij de parlementsverkiezingen van 2014 scoorde zijn pas opgerichte seculiere partij Nidaa Tounes en werd Essebsi daarna bij vrije verkiezingen tot president verkozen.

In zijn ambtsperiode trachtte Essebsi vooral de verschillende politieke actoren rond de tafel te brengen en de soms diepe kloven tussen liberalen, conservatieven, islamisten en vakbonden te overbruggen. Hij zette zich extra in voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen in het islamitische land. Maar onenigheid binnen zijn partij leidde in het recente verleden tot een breuk met premier Youssef Chahed.

Tunesië is het enige land in de regio dat na de zogeheten Arabische Lente verregaande democratische hervormingen doorvoerde. Toch kampt het land met grote economische problemen. Bovendien worden de discussies over de veiligheid in het vakantieland verhit door verscheidene aanslagen op de veiligheidstroepen.

