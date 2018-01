Tunesische politie drijft betoging tegen prijsverhogingen uiteen IB

03u45

Bron: Belga 0 afp De Tunesische president Béji Caïd Essebsi. De Tunesische politie heeft gisterenavond een betoging uiteengedreven tegen de prijsverhogingen die op 1 januari zijn ingegaan, zoals bepaald in de financieringswet van 2018. Activisten en enkele politieke partijen kanten zich tegen de prijsverhogingen.

De jonge betogers, leden van burgerbeweging 'Fech Nestannew' ('Waar wachten we op?' in Tunesisch Arabisch) kwamen bijeen in het centrum van hoofdstad Tunis, dichtbij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze eisten dat de prijsverhogingen werden tenietgedaan en hun opgepakte medestanders werden vrijgelaten.

"Opgepakt voor slogans"

"Geen angst of terreur, de straat behoort het volk toe", scandeerden de jongeren, toen de politie chargeerde. Op video's op sociale media is te zien hoe de politie de menigte uiteendreef. Eerder hadden tientallen jongeren betoogd, onder het waakzame oog van een grote politiemacht, en toen verliep alles wel rustig.

"Vandaag, zeven jaar na de revolutie, wordt je opgepakt voor slogans", zei een van hen, terwijl hij de menigte toesprak.

Activisten van Fech Nestannew zeggen dat verschillende leden van de campagne opgepakt werden omdat ze pamfletten hadden uitgedeeld waarin opgeroepen werd tot actie. Anderen hadden graffiti aangebracht om de prijsverhogingen aan te klagen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf voorlopig geen informatie over de arrestaties.

De begroting voor 2018, die in december werd goedgekeurd door een meerderheid in het parlement, houdt "pijnlijke" prijsverhogingen in. Maar ze zijn noodzakelijk om het begrotingstekort te verminderen, zei president Béji Caïd Essebsi.