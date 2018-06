Tunesische minister van Binnenlandse Zaken ontslagen na dodelijk bootongeluk TTR

06 juni 2018

17u06

Bron: Belga 3 De Tunesische minister van Binnenlandse Zaken, Lotfi Brahem, is vandaag ontslagen. In de officiële tekst wordt geen specifieke reden vermeld voor het ontslag. Zondag zonk een boot met migranten die op weg was naar Europa voor de kust van Tunesië.

Bij het bootongeluk zouden 112 mensen om het leven gekomen zijn. Volgens de Verenigde Naties gaat het om het zwaarste bootongeluk op de Middellandse Zee dit jaar. Er waren minstens 180 mensen aan boord.

De Tunesische premier Youssef Chahed heeft Brahem ontslagen en aan minister van Justitie Ghazi Jeribi gevraagd om ook waarnemend minister van Binnenlandse Zaken te zijn, aldus persagentschap TAP. De minister van Binnenlandse Zaken is in Tunesië bevoegd voor veiligheid.

Onderzoek

Gisteren verklaarde het ministerie van Binnenlandse Zaken dat er tien veiligheidschefs opzij geschoven zijn in verband met het onderzoek naar het ongeval.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn er 60 lichamen geborgen. Er zijn nog 52 vermisten, en 68 mensen hebben het ongeval overleefd. De boot was zaterdagavond vertrokken vanuit de Kerkenna-eilanden en kwam kort voor middernacht in moeilijkheden. Volgens het Tunesisch ministerie van Defensie is het schip waarschijnlijk gezonken omdat het te zwaar beladen was.