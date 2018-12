Tunesische kustwacht redt 45 migranten op zee, onder wie twee zwangere vrouwen kg

30 december 2018

20u47

Bron: Belga 0 De Tunesische kustwacht heeft vandaag 45 migranten gered die zich op een boot bevonden op de Middellandse Zee. De boot was voor de kust van de Kerkenna-eilanden in panne gevallen.

De meeste opvarenden kwamen uit Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. De migranten waren in Libië vertrokken in de hoop Europa te bereiken. Er waren ook twee zwangere vrouwen aan boord. De Rode Halve Maan in Tunesië zorgt nu voor opvang.



In juni zonk voor de Tunesische kust een boot met 87 migranten, van wie de meerderheid uit Tunesië zelf afkomstig was.

Bekijk ook: