Tunesische kustwacht bergt 72 lichamen op Middellandse Zee IB KG

12 juli 2019

02u09

Bron: Belga 2 De Tunesische kustwacht heeft nog eens 9 lichamen geborgen nadat een boot met migranten of vluchtelingen deze week was gezonken op de Middellandse Zee. Daarmee is het totale aantal dodelijke slachtoffers gestegen tot 72, zegt Mongi Slim, het hoofd van de Tunesische Rode Halvemaan.

De boot zonk woensdag voor de kust van de zuidelijke Tunesische stad Zarzis. Er waren 86 Afrikaanse migranten aan boord. Vier van hen werden gered, maar een persoon overleed later alsnog in het ziekenhuis.



Gisteren, toen lichamen naar het wateroppervlak dreven, werden al 47 lichamen geborgen, zegt Slim. Onder de doden waren een kind en vijf vrouwen. De boot was op weg van Libië naar Europa.



De Tunesische kust is een veel voorkomend startpunt geworden voor de duizenden migranten, ook Tunesiërs, die op zoek zijn naar een beter leven in Europa. In mei stierven zeker zeventig migranten of vluchtelingen nadat hun boot was gezonken voor de Tunesische kuststad Sfax.