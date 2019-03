Tunesische gezondheidsminister stapt op na overlijden van 11 baby’s in ziekenhuis kv

10 maart 2019

00u03

Bron: Reuters, ANP 0 De Tunesische minister van Volksgezondheid Abdel-Raouf El-Sherif heeft vandaag zijn ontslag ingediend nadat in slechts 24 uur elf baby’s in een ziekenhuis in hoofdstad Tunis op mysterieuze wijze stierven. Dat deelt het staatspersagentschap TAP mee.

Het gezondheidsministerie en de openbare aanklagers hebben een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het overlijden van de baby’s. Vermoedelijk gaat het om een bloedinfectie, aldus TAP.

De Tunesische vereniging van kinderartsen stelde in een verklaring op Facebook dat “aspecten in het lopende onderzoek” wijzen op een infectie die is ontstaan door intraveneuze voeding.

De organisatie vraagt de overheid opheldering te verschaffen en en wijst op de “precaire omstandigheden waarin vakmensen moeten werken in de gezondheidszorg”. Die was ooit de trots van Tunesië maar heeft ernstig te lijden gehad van slecht management en financiële problemen, waardoor een tekort aan medicijnen is ontstaan.



Tunesiërs klagen al jaren dat de kwaliteit van overheidsvoorzieningen erop achteruit is gegaan sinds het regime van Zine El-Abidine Ben Ali in 2011 werd omvergeworpen. De overgang bracht democratie voor het islamitische land, maar leidde ook tot een economische crisis.

Critici wijzen op de enorme corruptie in de openbare sector.